‘Ajax troeft Europese topclubs af en betaalt 9,5 miljoen euro voor Bandé’

Ajax gaat zich versterken met Boureima Hassane Bandé. De negentienjarige buitenspeler van KV Mechelen gaat in de Johan Cruijff ArenA een contract voor vijf jaar tekenen. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers al een akkoord bereikt met de Belgische club over een transfersom van 9,5 miljoen euro. Met de komst van Bandé is Ajax clubs als PSV, Manchester United, FC Porto, Anderlecht, Club Brugge en Arsenal te snel af. Wanneer de deal is afgerond, sluit de aankoop komende zomer aan bij de selectie van trainer Marcel Keizer.

Bandé gooit dit seizoen hoge ogen in de Belgische Jupiler League. In de afgelopen elf wedstrijden was de linksbuiten acht keer trefzeker. Zondagavond werd hij volgens de ochtendkrant al gespot in het Jaz-hotel, naast de ArenA. Maandag hoopt Ajax tot een persoonlijk akkoord te komen over een vijfjarig contract. De duur van de verbintenis zou nog onderhandelbaar zijn.

Algemeen directeur Edwin van der Sar gaf circa een maand geleden op de aandeelhoudersvergadering aan dat Ajax de selectie voortaan vroegtijdig op orde wil hebben. Ook zei de oud-keeper dat de club niet zou schromen de portemonnee te trekken. De transfer van Bandé ligt in lijn met de nieuwe koers. Daarmee wil de nummer drie van de Eredivisie voorkomen dat het opnieuw naast een groot talent grijpt, zoals afgelopen zomer bij Richarlison het geval was.

Ajax was afgelopen zomer al akkoord met Fluminense over de transfersom en de Braziliaanse aanvaller had zijn woord al gegeven, maar doordat commissaris Theo van Duivenbode een stokje stak voor de deal, ging het talent naar Watford. In de Premier League maakt hij dit seizoen indruk en staat hij volgens Engelse media op het lijstje bij verschillende Engelse topclubs. Bandé, geboren in Burkina Faso, is volgens de scouting van Ajax een vergelijkbare parel. De clubs stonden in de rij voor de buitenspeler, maar hij is van mening dat een tussenstap bij Ajax beter is voor zijn loopbaan.