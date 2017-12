De Vrij wint in blessuretijd van directe concurrent in vermakelijk duel

Sampdoria heeft zondagavond in eigen huis verloren van Lazio. De twee ploegen vermaakten het publiek in het Stadio Luigi Ferraris de gehele wedstrijd, maar pas in de tweede helft werd er gescoord. Lazio, met Stefan de Vrij in de basis, zag dat Duvan Zapata vlak na rust de score opende, maar Lazio won uiteindelijk in blessuretijd: 1-2. Door de winst staat Lazio vijfde, met zes punten voorsprong op nummer zes Sampdoria.

Sampdoria heeft een uitstekende thuisreeks neergezet, terwijl Lazio voor aanvang van de wedstrijd zes van de zeven uitwedstrijden in de Serie A had gewonnen. De confrontatie tussen de twee subtoppers werd een zeer vermakelijke ontmoeting, waarbij beide ploegen gevaarlijk waren. Ciro Immobile had bijvoorbeeld meerdere malen de score kunnen openen, maar de Italiaan had het vizier niet op scherp staan.

Thomas Strakosha moest aan de andere kant van het veld kordaat optreden bij pogingen van onder meer Gastón Ramírez en Zapata. Luis Alberto had echter de beste mogelijkheid om de 0-0 van het scorebord te halen, maar de Spanjaard zag zijn poging van de lijn gehaald worden door Bartosz Bereszynski, die welkome hulp bood aan zijn doelman Emiliano Viviano.

Na de onderbreking maakte Zapata dan toch de openingstreffer: een lange bal van achteruit werd doorgekopt door Fabio Quagliarella, waarna de Colombiaan kon afdrukken. Tien minuten voor tijd kon Sergej Milinkovic-Savic zijn ploeg langszij schieten bij een vrije trap. Sampdoria kon de bal niet wegwerken, waarna de Servische middenvelder het leer al glijdend in de kruising kon knallen. Felipe Caicedo maakte vlak voor tijd ook nog eens de beslissende 1-2.