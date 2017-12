Goal De Jong voer voor discussie: ‘De scheidsrechter had moeten fluiten’

PSV won zondagmiddag voor de dertiende keer in veertien competitiewedstrijden deze voetbaljaargang, waardoor de Eindhovenaren volgende week met tien punten voorsprong op Ajax kunnen afreizen naar Amsterdam. Een goal van Luuk de Jong was voldoende om Sparta Rotterdam te verslaan (1-0), maar volgens Sander Fischer had de treffer niet mogen tellen.

De verdediger van de Rotterdammers vindt dat De Jong een overtreding beging voordat hij het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. "Het was licht, maar op het moment dat ik naar achter stap, maakt hij een lichte overtreding. Dan val ik en als dat niet gebeurt, dan ben ik gewoon in duel met hem. Ik denk dat de scheidsrechter (Siemen Mulder, red.) had moeten fluiten", zegt Fischer in gesprek met RTV Rijnmond.

De 29-jarige stopper geeft echter eerlijk toe dat hij er niet goed uitzag bij de tegentreffer: "Ik moet wel zeggen dat hij me wel te makkelijk uit balans kon brengen. Dat is niet goed van mij. Maar goed, voor een kleine overtreding moet ook gefloten worden." De Jong is zich van geen kwaad bewust en stelt tegenover Metro dat de goal gewoon geldig was.

"Ik word als eerste vastgehouden en dat is niet voor de eerste keer. Het is vaak een worsteling met verdedigers, maar op een of andere manier word ik er telkens op aangesproken", aldus de spits, die spreekt van een 'honderd procent' doelpunt. "Het was geen makkelijke bal. Ik stond tussen twee spelers en ik moest de stuit er ook nog uithalen, maar hij rolde lekker in het zijnetje."