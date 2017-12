Gewilde Ajacied maakt indruk: 'Kwaliteiten die je bij heel weinig spelers ziet’

Ajax verspeelde zaterdagavond in de Grolsch Veste dure punten in de strijd om de landstitel. Na de 5-1 overwinning op Roda JC, kwamen de Amsterdammers niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen FC Twente. Waar Frenkie de Jong tegen de ploeg uit Kerkrade veel indruk maakte als invaller, mocht hij in Enschede vanuit de basis starten. De talentvolle middenvelder maakte opnieuw veel indruk op oud-voetballer en tevens FOX Sports-analist Kenneth Perez.

De Jong hikte al langer tegen een basisplaats aan. Na het duel met Roda kon trainer Marcel Keizer niet meer om hem heen en werd een plekje voor hem ingeruimd op het middenveld. “Ik snap dat mensen er een beetje moe van worden. Frenkie de Jong, Frenkie de Jong. Hij heeft vijf of zes keer gespeeld. Maar ik ben zo begeisterd door hem omdat-ie dingen laat zien die je bijna niet ziet bij anderen", aldus Perez.

Volgens Voetbal International zitten clubs als Chelsea, Manchester City en Bayern München achter de Ajacied aan en Perez weet wel waarom. “Hij durft uit te stellen. Hij wacht op het veld tot er een betere optie is, en als die er niet is kan de bal alsnog terug. Hij raakt niet snel in paniek. Hij wil álles vooruit spelen. De spelers die mét De Jong spelen, weten dat ook.”

Perez is van mening dat andere spelers ook beter gaan voetballen dankzij De Jong. “Hakim Ziyech speelt verder naar voren, hij kan daar op anticiperen. Hij wéét dat als hij maar loopt, Frenkie de Jong de bal aan hem geeft. Ik vind het echt een geweldige speler. Hij heeft bepaalde kwaliteiten die je op dit moment bij heel weinig spelers ziet.”