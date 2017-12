‘Deze club is te vergelijken met Ajax, Feyenoord en PSV, de topclubs’

Robbin Ruiter maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar Sunderland. De dertigjarige doelman was op zoek naar een nieuwe uitdaging en vond die bij de Championship-club. Ruiter, die tot dusver elf duels heeft gespeeld voor the Black Cats, was onder de indruk toen hij voor het eerst het Stadium of Light in het echt aanschouwde.

"Het is zo'n grote club. Als ik met vrienden over Sunderland praat, hebben ze geen idee hoe groot en populair de club is", zegt de sluitpost in gesprek met the Sunderland Echo. "Ik neem ze wel eens mee naar het stadion of naar het trainingscomplex en dan zijn ze allemaal verbaasd. Als je naar Nederland kijkt, is deze club te vergelijken met Ajax, Feyenoord en PSV, de topclubs."

"Ik snap dat we op dit moment niet op een positie staan om dat te zeggen, maar het is echt zo. Kijk naar het trainingscomplex, het stadion, de fans... Deze club hoort in de Premier League. Als een Engelse club een Nederlandse manager krijgt zoals Dick Advocaat, krijgt het veel aandacht. Maar als je met mensen uit Nederland praat, is het altijd de top vijf of top zes. Daarom verwachten ze niet dat Sunderland zó groot is."