Spalletti zat Mourinho dwars bij transfer: ‘Hij heeft mij overtuigd te blijven’

José Mourinho aasde afgelopen zomer nadrukkelijke op Ivan Perisic. De linksbuiten van Internazionale werd maandenlang gelinkt aan een overstap naar Manchester United, maar uiteindelijk bleef de Kroaat bij de Italiaanse topclub en tekende in september bij tot medio 2022. De 28-jarige aanvaller geeft aan blij te zijn met zijn beslissing om Inter trouw te blijven.

"Luciano Spalletti (trainer, red.) vertelde ons dat iedere speler belangrijk is en dat hebben we bewezen, zoals je kon zien bij de zege", wijst Perisic in gesprek met Mediaset op de 5-0 overwinning op Chievo. De aanvaller produceerde zondag een hattrick en zegt dat iedere speler een bijdrage leverde: "Zelfs degenen die weinig ruimte kregen, hebben hun stempel gedrukt."

"Spalletti heeft mij overtuigd om te blijven", aldus Perisic, die dit seizoen reeds zeven keer gescoord heeft en zes assists heeft afgeleverd. Volgende week wacht voor de koploper van de Serie A de kraker tegen Juventus. "We moeten deze vorm vasthouden. We hebben lang gewacht om dit te voor elkaar te krijgen en nu willen we ook winnen van Juventus", besluit Perisic.