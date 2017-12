Spierballentaal Kluivert: ‘Ze komen op bezoek, wij gaan daar nog op bezoek’

Ajax deed zaterdagavond slechte zaken in de strijd om het kampioenschap. Op bezoek bij FC Twente gaf het een 2-0 voorsprong uit handen en moest het uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel. Justin Kluivert, een week eerder tegen Roda JC nog goed voor een hattrick en in de Grolsch Veste opnieuw trefzeker, baalde na afloop als een stekker van het tegenvallende resultaat.

Door twee doelpunten van Lasse Schöne ging Ajax met een 2-0 voorsprong de rust in. Door twee doelpunten van Stefan Thesker kwam de thuisploeg helemaal terug in de wedstrijd. "Zo'n goal maakt hij, met alle respect, maar een keer in z'n leven", reageert Kluivert in gesprek met Voetbal Inside. "Het was wel een mooie goal, daar niet van. Dan kom je alsnog voor, dan vind ik dat je er gewoon overheen moet. We hadden kansen om de 2-4 te maken. Dan krijgen we zo'n knullige goal tegen.”

Koploper PSV won zondag met 1-0 van Sparta Rotterdam en loopt verder weg van Ajax. Het gat tussen de twee titelconcurrenten is opgelopen tot tien punten. Als PSV volgende week zondag de onderlinge ontmoeting wint in de Johan Cruijff ArenA, loopt dat gat op naar dertien punten. Kluivert wil niet te ver op de zaken vooruitlopen en denkt dat de titelstrijd nog niet beslist is. "Ze komen nog op bezoek. Wij gaan daar ook nog op bezoek. Daar moeten we vol voor gaan. We hebben nog een lang seizoen te gaan, zij ook. Dus het wordt nog spannend, hoor."