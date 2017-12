Bevriende keepers duelleren in derby: ‘Een droom die uitkomt’

NAC Breda heeft zondag een zeer welkome overwinning geboekt op Excelsior (3-1). De Bredanaars waren lang heer en meester en wisten onder meer door twee benutte strafschoppen van Thierry Ambrose de eerste competitiezege te boeken sinds 23 september. Nigel Bertrams, die mocht keepen ten faveure van Mark Birighitti, genoot van de wedstrijd tegen de Kralingers.

"Deze overwinning is top, hier hebben we met z'n allen zó naar gesnakt. Dit zijn broodnodige punten, een basis waarop we verder kunnen bouwen", aldus de sluitpost in gesprek met Voetbal International. "Dit is voor mij een droom die uitkomt, iedere week spelen in de Eredivisie. Hier heb ik lang naartoe gewerkt. Ik heb veel blessures gehad, maar ben altijd blijven vechten."

Volgende week wacht voor NAC de derby tegen Willem II, de oude club van Bertrams. Bij de Tilburgers is zijn vriend Mattijs Branderhorst ook eerste keuze. "Toen we voor dit seizoen allebei geen eerste keeper werden, zeiden we al tegen elkaar dat we er dan maar voor moesten zorgen dat we op 8 december tegenover elkaar zouden staan. Als er deze week geen gekke dingen gebeuren komt dat ook nog uit, prachtig."

Mounir El Allouchi was blij dat NAC na lange tijd weer wist te winnen. "Pas na de 3-1 wist ik dat de zege binnen was. Je zag het aan de spelers van Excelsior: ze zaten er doorheen", zegt El Allouchi in gesprek met BN/DeStem. "We begonnen fel, dat was de opdracht. Het publiek er achter krijgen en snel scoren. We scoren toch te moeilijk. We maken er vandaag drie, winnen met 3-1, maar dat hadden er meer kunnen zijn."