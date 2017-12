Aanmoedigingsprijs voor familie Nouri: ‘De acceptatie is er, het gemis blijft’

Uit handen van oud-international Khalid Boulahrouz ontving Abderrahim Nouri, de broer van Ajacied Abdelhak Nouri, zondagavond de Hart Onder De Riem Award. De familie Nouri kreeg de aanmoedigingsprijs vanwege de manier waarop zij met de trieste situatie van hun zoon en broer omgaan. “Zie het als erkenning en steun, dat heel Nederland aan jullie denkt, dat je niet denkt dat wij jullie zijn vergeten. Dit is niet alleen omdat heel Nederland aan jullie denkt, maar omdat iedereen van jullie houdt”, zei Boulahrouz bij het uitreiken van de award.

In een reactie tegenover AT5 liet Abderrahim weten dat de familie nog altijd veel verdriet heeft, maar dat de situatie begint te wennen. "Het gaat goed. Je begint eraan te wennen. Het is een onderdeel van je leven. Het wordt automatisme. De acceptatie is er, het gemis blijft wel", klinkt het. “Gelukkig halen we veel steun uit ons geloof, uit de mensen en dit soort dingen. Mensen blijven aan hem denken, ook na vijf maanden. Dat is iets moois, iets positiefs.”

Zaterdag meldde de Volkskrant dat de situatie van de Ajacied ‘redelijk stabiel’ is. "Ergens voel ik verdriet, maar het voelt ergens ook weer goed. In de zin dat mensen aan hem blijven denken en mensen alleen maar het goede voor hem willen”, vervolgt Abderrahim. “Ze vertellen alleen maar goed over hem. Hij kan hem helaas zelf niet in handen nemen, maar daar ben ik dus voor gekomen. Het heeft zijn beide kanten: verdriet, maar ook positiviteit.”