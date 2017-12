Gullit ‘laf en laag bij de grond’: ‘Een klap in mijn gezicht’

Thomas Buffel speelde jarenlang met veel plezier bij Feyenoord. De Belg mocht onder anderen samenspelen met Pierre van Hooijdonk, Robin van Persie en Dirk Kuyt, maar na de komst van Ruud Gullit was de rol van Buffel in De Kuip snel uitgespeeld, zo laat hij weten in zijn pas verschenen biografie. De voormalig assistent-bondscoach van Oranje zag het niet zitten in de aanvallende middenvelder.

Buffel schrijft dat hij uitkeek naar de komst van Gullit, maar al snel had de huidige speler van Genk door dat zijn trainer het op hem had voorzien. "Een drieste tackle van een Argentijnse testspeler in de voorbereiding zei veel. Ik kermde het uit van de pijn. Na dat oefenpartijtje vertelde Gullit in de kleedkamer dat we sneller moesten spelen. Plots wees hij naar mij. Ik keek op. 'Wat krijgt hij nu?', flitste door mijn hoofd."

"Ik slikte, ik wist niet wat ik hoorde! Een klap in mijn gezicht. Wat moest ik daarvan denken? Ik weet nog dat ik in de kleedkamer voor mij uit staarde. Dit zit absoluut niet goed. Ik vond het laf en laag bij de grond van Gullit", aldus Buffel, die vooral in zak en as was na het competitieduel met De Graafschap. "Vijf minuten voor de eerste competitiewedstrijd tegen De Graafschap kreeg ik een nieuwe opdoffer. 'Doe je best, anders trekken we er voorlopig een streep onder.' Ik was helemaal van de kaart en knikte gewoon. Die wedstrijd knakte ik."

Buffel tekende in de winterstop van het seizoen 2004/05 bij de Glasgow Rangers, maar zijn spoedige vertrek bij Feyenoord heeft hem nog lang achtervolgd. "Ruud Gullit heb ik niet meer gezien, geen handdruk, niets. Mijn nieuwe contract bij Glasgow gaf me wel financiële rust. Ik verdiende een smak geld. Maar met geld kan je niet alles kopen. Mijn vrienden, mijn spelers, de supporters en de stad moest ik achterlaten als een dief in de nacht", besluit Buffel.