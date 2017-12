Heynckes twee maanden na aanstelling: ‘Ik heb nog steeds geen contract’

Jupp Heynckes volgde in september de ontslagen Carlo Ancelotti op bij Bayern München. Ruim twee maanden later heeft de 72-jarige trainer zijn contract bij de Duitse grootmacht nog altijd niet getekend, zo laat hij weten aan Rollwagerl 93. Het contract van Heynckes ligt klaar in het kantoor van financieel directeur Jan-Christian Dreesen, maar de trainer zegt dat hij simpelweg geen tijd heeft om zijn handtekening te zetten onder zijn arbeidsovereenkomst.

Heynckes zegt nog altijd geen geschikt moment te hebben gevonden voor het ondertekenen van zijn contract, welke tot aan het einde van het seizoen doorloopt. “Ik heb nog steeds geen contract. Meneer Dreesen dringt altijd bij me aan dat ik mijn contract moet komen tekenen”, aldus Heynckes. “Maar ik heb tot nu toe gewoon nog geen tijd gehad.”

Heynckes volgde ruim twee maanden geleden Ancelotti op. Laatstgenoemde werd op straat gezet na tegenvallende resultaten. Na de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain kon de Italiaan zijn spullen pakken. Onder leiding van Heynckes heeft Bayern de weg omhoog ingezet. De derde plaats op de ranglijst is ingeruild voor de koppositie, terwijl de volgende ronde van zowel de Champions League als de DFB Pokal is bereikt. Alleen tegen Borussia Mönchengladbach (2-1 nederlaag) liet Bayern onder Heynckes punten liggen in de Bundesliga.