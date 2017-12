Locadia verrast door mogelijke riante voorsprong op Ajax: ‘Dat is veel’

PSV deed de afgelopen speelronde uitstekende zaken in de Eredivisie. Het won zelf met 1-0 van Sparta Rotterdam en zag Ajax zaterdagavond dure punten verspelen op bezoek bij FC Twente (1-1). Het gat tussen de Eindhovenaren en de ploeg van trainer Marcel Keizer is opgelopen tot liefst tien punten. Volgende week treffen de twee titelconcurrenten elkaar en wanneer PSV dat duel wint, wordt het gat vergroot naar dertien punten. Die rekensom was nog niet tot Jürgen Locadia doorgedrongen.

Het wordt voor Ajax een hels karwei om een achterstand van tien punten weg te werken. Wanneer PSV volgende week zondag wint in de Johan Cruijff ArenA, zet het al vroeg in het seizoen een grote stap naar de landstitel. “Of we bij Ajax de titelrace kunnen beslissen? Ik denk het wel”, zei Locadia zondagavond na de zege op Sparta in gesprek met Voetbal International, om vervolgens terug te komen op zijn woorden. "Dat is trouwens moeilijk te zeggen. Hoeveel zou het verschil dan worden? Tien punten? Oh dertien punten. Ja, dat is veel.”

Toch is Locadia er met een eventuele voorsprong van dertien punten niet van overtuigd dat de titelstrijd al beslist zou zijn. “Ik heb gekkere dingen meegemaakt in de Eredivisie. In de tweede seizoenshelft gaat het pas om de prijzen. Als we volgende week een goed resultaat kunnen halen, dan komen we dichtbij”, aldus de aanvaller, die stelt dat PSV zich mag schamen als een dergelijke voorsprong uit handen gegeven zou worden. "Nee, als we het dan weggeven is het alleen aan onszelf te wijten en aan niemand anders."