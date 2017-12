Verhaegh wint met overtuiging van verrassing van de Bundesliga

Borussia Mönchengladbach heeft zondagavond op bezoek bij VfL Wolfsburg een pijnlijke nederlaag geïncasseerd. De ploeg van Dieter Hecking kon zondagavond RB Leipzig en Schalke 04 passeren op de ranglijst door een overwinning te boeken, maar de huidige nummer vier van de Bundesliga moest zijn meerdere erkennen in die Wölfe: 3-0.

De thuisploeg, met Paul Verhaegh zoals altijd in de basis en Riedchedly Bazoer op de bank, waren beduidend sterker dan de uitploeg en al na vier minuten stond Wolfsburg op voorsprong: Yunus Malli kon ongedekt binnenschieten nadat Möchengladbach de soepele aanval van de thuisploeg maar niet kon stoppen. De middenvelder was twintig minuten later de aangever bij de 2-0.

Malli controleerde de bal knap, hield zijn directe tegenstander van zich af en lobte de bal naar de vrijlopende Daniel Didavi, die het leer heerlijk over doelman Yann Sommer tikte. De Zwitser beleefde een slechte middag, want ondanks de vele kansen aan de andere kant van het veld moest de sluitpost een kwartier voor tijd de 3-0 incasseren: Josuha Guilavogui was de gelukkige. Door deze zege klimt Wolfsburg naar de middenmoot van de Bundesliga.