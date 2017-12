Go Ahead Eagles ontslaat Vlemmings: ‘Geen progressie in resultaten’

Go Ahead Eagles heeft Leon Vlemmings ontslagen. Dat laat de club uit de Jupiler League zondagavond weten via de officiële kanalen. De nederlaag van afgelopen vrijdag tegen FC Den Bosch (3-0) was de bekende druppel. De club uit Deventer mikte aan het begin van het seizoen op promotie, maar is inmiddels terug te vinden op een teleurstellende veertiende plaats.

Uit de eerste zestien wedstrijden behaalde Go Ahead achttien punten. De laatste overwinning dateert van 27 oktober toen de beloften van AZ in De Adelaarshorst met 2-1 werden verslagen. Ondanks de nederlaag in Den Bosch, weigerde Vlemmings de handdoek te gooien. “De binding met het elftal is er zeker nog en we hebben vertrouwen in elkaar. Daar kijk ik naar. Nee, ik ben nog nooit ontslagen bij een club, wel opgestapt, maar ik ken ook de wetten van het voetbal, al is het aan anderen om te oordelen over mijn toekomst”, zo werd Vlemmings geciteerd door De Stentor.

Twee dagen later valt alsnog het doek voor de coach. “Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Go Ahead Eagles hebben zich aan het begin van het seizoen geschaard achter de plannen en ideeën van het technisch management”, reageert voorzitter Edwin Lugt op de clubwebsite. “Die plannen zagen er veelbelovend uit, waarbij we ons tegelijkertijd realiseerden dat we met elkaar aan een proces waren begonnen dat we tijd moesten gunnen. Maar dan moet er op het veld wel progressie waarneembaar zijn qua spel en resultaten. Helaas is dat niet het geval geweest. Met slechts achttien punten uit zestien wedstrijden en de huidige veertiende plaats op de ranglijst van de Jupiler League voelden we ons genoodzaakt om de onderlinge samenwerking te beëindigen.”

“Ik vind het ontzettend jammer dat onze wegen hier scheiden", laat Vlemmings in een reactie weten. "Met ziel en zaligheid heb ik bij Go Ahead Eagles geprobeerd om iets moois neer te zetten. Als hoofdtrainer ben ik verantwoordelijk voor de prestaties en ik ben dan ook teleurgesteld dat ik het niet voor elkaar heb gekregen om samen met de staf en spelersgroep tot betere resultaten te komen."