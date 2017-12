Ongenaakbaar City trekt zege opnieuw in slotfase naar zich toe

Na vijftien wedstrijden is Manchester City nog altijd zonder nederlaag in de Premier League. The Citizens hadden het in eigen huis heel erg lastig met het stugge West Ham United, maar wisten dankzij een prachtige treffer van David Silva toch met 2-1 te winnen. The Hammers bleven in Manchester voor de negende keer op rij zonder overwinning in een competitiewedstrijd.

Manchester City is dit seizoen ongenaakbaar en verloor nog geen enkele wedstrijd. De voorsprong op naaste achtervolger Manchester United bedroeg voorafgaand aan de vijftiende speelronde acht punten. De vorm van the Citizens staat in groot contrast met die van tegenstander West Ham United. De trainerswissel, David Moyes verving de ontslagen Slaven Bilic, heeft tot dusver weinig effect gesorteerd, want the Hammers hadden reeds acht wedstrijden op rij niet gewonnen en bevinden zich onderin de ranglijst van de Premier League.

Josep Guardiola verloor als manager nog nooit van West Ham United, terwijl David Moyes zijn laatste vier wedstrijden tegen Manchester City verloor. Op papier leek West Ham United vooraf dus vrijwel kansloos in het Etihad Stadium, maar the Citizens hadden het lastig met de formatie van Moyes. De Schot had een behoudende tactiek bedacht en Manchester City had het daar uitermate lastig mee. Via Sergio Agüero en Raheem Sterling kreeg de thuisploeg wel kleine kansen, maar ook West Ham United liet zich niet onbetuigd. Michail Antonio en Manuel Lanzini lieten blijken dat er wel degelijk wat te halen viel voor the Hammers.

Dit gevoel werd op slag van rust nog eens versterkt. Angelo Ogbonna kopte namelijk een voorzet van Aaron Cresswell achter City-doelman Ederson en bracht West Ham United verrassend op voorsprong in Manchester. De voorsprong bezoekers hielden uiteindelijk tot de 56e minuut stand. Nicolás Otamendi werkte een voorzet van Gabriel Jesus achter West Ham-doelman Adrián, die in het doel stond omdat Joe Hart niet in actie mocht komen tegen zijn eigenlijke werkgever. Na de gelijkmaker ging Manchester City nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Toch had de formatie van Guardiola moeite om tot uitgespeelde kansen te komen.

Het gevaar van the Citizens kwam voornamelijk vanuit afstandsschoten, die door onder meer Leroy Sané en Kevin De Bruyne werden afgevuurd. Na zeventig minuten spelen was de thuisploeg heel dicht bij de 2-1. Een schot van Gabriel Jesus werd stijlvol gepakt door Adrián, waarna de rebound voor de voeten van Sterling kwam. De aanvaller, afgelopen weken geregeld beslissend, maaide echter over de bal heen. Een gevaarlijk schot van David Silva werd even later geblokt. De Spanjaard kroonde zich tien minuten voor tijd uiteindelijk tot matchwinner.

Silva werkte een voorzet op acrobatische wijze langs Adrián en zorgde zo voor opluchting bij Manchester City, dat de afgelopen weken vaker toesloeg in de slotfase. De wedstrijd had overigens ook nog een andere afloop kunnen hebben als invaller Marko Arnautovic in de blessuretijd een grote kans had verzilverd. De Oostenrijker schoot echter net naast, waardoor Manchester City drie punten kon bijschrijven. Volgende week zondag staat voor the Citizens het treffen met stadgenoot en naaste achtervolger Manchester United op het programma.