Depay levert assists en neemt tweede plek in met Olympique Lyon

Olympique Lyon staat in ieder geval voor even op de tweede plek. De ploeg van Bruno Génésio zegevierde zondag met 1-2 over Caen en komt daardoor op negen punten van koploper Paris Saint-Germain. Later op de avond kan Olympique Marseille de tweede plaats weer claimen. Memphis Depay leverde bij beide doelpunten de assist; Kenny Tete deed negentig minuten mee.

Depay kreeg de assist op zijn naam bij het openingsdoelpunt, nadat hij al liggend de bal als laatste aanraakte voordat Maxwel Cornet het gaatje vond voor een schot. Vervolgens kwam de druk van Caen, dat op zoek was naar de gelijkmaker en Lyon terugduwde. Het leidde tot een doelpunt van Ivan Santini, maar dat werd afgekeurd wegens buitenspel. Vooral op het middenveld won Caen de slag en Lyon mocht gelukkig zijn met de ruststand, hoewel ook de bezoekers nog kansen kregen voor het rustsignaal.

De tweede helft begon minder spectaculair, maar Mariano Díaz zorgde met een prachtig schot voor wat opleving. De aanvaller nam de bal op aangeven van Depay buiten het strafschopgebied aan op de borst en volleerde raak in de rechterhoek, buiten bereik van keeper Rémy Vercoutre. Daarna was Caen lange tijd niet in staat om Lyon in grote problemen te brengen. Doelman Anthony Lopes moest wel een fraaie redding verrichten na een inzet van Santini, maar bleef verder vrij eenvoudig op de been. Een doelpunt in de slotminuut van diezelfde Santini zorgde echter voor nieuwe hoop bij de thuisploeg en Lyon kwam de blessuretijd met hangen en wurgen door.