NAC Breda boekt na bliksemstart eerste overwinning sinds 23 september

NAC Breda heeft voor het eerst sinds 23 september weer eens een wedstrijd weten te winnen in de Eredivisie. De Bredanaars waren lang heer en meester in de thuiswedstrijd tegen Excelsior en konden onder meer door twee benutte strafschoppen van Thierry Ambrose uiteindelijk drie punten bijschrijven: 3-1. NAC stijgt door de zege naar een vijftiende plaats; Excelsior blijft tiende staan.

NAC hield slechts twee punten over aan zijn laatste zeven competitiewedstrijden en begon het duel door de overwinning van Roda JC Kerkrade op sc Heerenveen van eerder op dag ook nog eens als hekkensluiter. De promovendus moest het bovendien stellen zonder trainer Stijn Vreven, die een schorsing uitzat. NAC schoot ondanks alles voor eigen publiek furieus uit de startblokken en overrompelde Excelsior in de eerste helft.

De thuisploeg reeg de kansen aaneen in de openingsfase. Angeliño trof na een knappe individuele actie de paal, Mounir El Allouchi stuitte op Ögmundur Kristinsson en Rai Vloet schoot rakelings naast. Ambrose wist na 24 minuten alsnog de ban te breken vanaf elf meter, nadat Giovanni Korte een discutabele strafschop toegekend had gekregen na een duel met Milan Massop. NAC liet vervolgens na om nog voor rust verder afstand te nemen van de Kralingers. Een kopbal van Ambrose werd gekeerd door Kristinsson, terwijl Vloet de lat raakte met het hoofd.

Twee minuten na de onderbreking wist NAC zijn voordelige marge alsnog te verdubbelen. Scheidsrechter Kevin Blom legde de bal opnieuw op de stip, ditmaal na een overtreding van Wout Faes, en opnieuw ontfermde Ambrose zich over het buitenkansje: 2-0. Daarmee leek de overwinning wel in de tas voor NAC, maar Mike van Duinen bracht halverwege het tweede bedrijf de spanning volledig terug in de wedstrijd door van afstand raak te schieten uit de draai. Doordat Paolo Fernandes tien minuten later met een schot van afstand doel trof, stelde de thuisploeg de zege echter alsnog veilig.