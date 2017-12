‘Het is het lekkerst om zo het ongelijk van Cocu te bewijzen’

Luuk de Jong werd zondag aanvankelijk gepasseerd door Phillip Cocu, maar maakte in de tweede helft toch zijn entree tegen Sparta Rotterdam. Zes minuten na zijn invalbeurt zette de spits het enige doelpunt van de wedstrijd op zijn naam. "Het is het lekkerst om zo het ongelijk van de trainer te bewijzen", erkent De Jong bij FOX Sports.

De Jong was zijn plek kwijtgeraakt aan Steven Bergwijn. "Je baalt natuurlijk altijd als je hoort dat niet speelt en dan is dit het enige dat je kunt doen denk ik, wanneer je wel de kans krijgt", aldus De Jong, die de bal binnenwerkte na een voorzet van Joshua Brenet. Volgens spelers van Sparta ging daar een overtreding van De Jong aan vooraf, maar daar is hij het niet mee eens. "Het was geen overtreding. Hij pakt mij vast als ik om hem heen loop en dan is het een beetje worstelen, maar dat gebeurt zo vaak."

PSV gaat de topper tegen Ajax in met een voorsprong van liefst tien punten op de Amsterdammers. Toch let De Jong ook op een andere ploeg. "De voorsprong op AZ is maar acht punten, we mogen hen ook niet vergeten", benadrukt de PSV'er. "Ajax is denk ik wel onze grootste concurrent, maar wij houden iedereen in de gaten. Het is lekker dat we volgende week tegen Ajax spelen, hopelijk maken we het gat dan dertien punten."