Cocu verklaart reserverol De Jong: ‘Je maakt het de verdedigers dan lastiger’

PSV won zondagmiddag op eigen veld met minimaal verschil van Sparta Rotterdam. De koploper had het zeker niet eenvoudig, maar wist de zege door een doelpunt van Luuk de Jong toch uit het vuur te slepen. De matchwinner moest aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, maar brak na rust toch de ban op aangeven van Joshua Brenet. Phillip Cocu benadrukt dat hij de spits bewust vanaf de bank had laten starten.

De PSV-trainer koos voorin voor de bewegelijkheid van Steven Bergwijn. "We hielden er rekening mee dat Sparta met vier of vijf verdedigers zou kunnen spelen. Ik wilde tegen vijf verdedigers beginnen met vier spelers voorop die veel van positie wisselen. Je maakt het de drie centrumverdedigers dan lastiger dan wanneer je met een targetman speelt", legt hij uit in gesprek met de NOS. PSV schoot aanvankelijk prima uit de startblokken, maar had het al snel lastig met de bezoekers. "Er werd in het begin goed bewogen, maar na een minuut of twintig bleef iedereen op zijn plek staan. Er was geen verrassing meer. We gingen lopen met de bal en leden veel balverlies."

Cocu besloot direct na de onderbreking De Jong alsnog binnen de lijnen te brengen. "Toen zij besloten terug te schakelen naar vier verdedigers, bracht ik Luuk in en na tien minuten had die hem erin liggen", vervolgt hij. "We hebben ons niet aangepast. We hebben gewoon ons eigen systeem gespeeld, maar we wisten wel dat Sparta zich zou kunnen aanpassen. Ze zijn met vijf verdedigers gaan spelen. We hebben voor bepaalde type spelers gekozen waarmee we kansen dachten te kunnen creëren. Dat gebeurde ook, zeker in de beginfase. Ik vond alleen dat het daarna minder werd en daardoor hebben we een andere type spits gebracht. We hebben ons zeker niet aangepast, maar gekozen voor spelers met snelheid en creativiteit.”

PSV profiteerde door de zege optimaal van het puntverlies van Ajax eerder dit weekeinde. Volgende week staan de twee titelconcurrenten tegenover elkaar in Amsterdam. "We wisten van het gelijke spel van Ajax tegen Twente (3-3, red.). Dat je dan thuis speelt is een extra motivatie. Het was een mooie kans om uit te lopen, zeker omdat we volgende week op bezoek gaan in Amsterdam. Ik heb de spelers gezegd dat er een kans was om uit te lopen en die hebben ze gepakt. We zijn blij natuurlijk met onze huidige positie. Ik denk dat we vandaag verdiend gewonnen hebben. We hadden wel wat moeite met het stugge Sparta, maar ik ben blij dat Luuk het verschil heeft weten te maken", aldus Cocu.