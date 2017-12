Inter grijpt de macht dankzij hattrickheld en tankt vertrouwen voor kraker

Internazionale is de nieuwe koploper in de Serie A. Het team van Luciano Spalletti veegde zondagmiddag op eigen veld de vloer aan met middenmoter Chievo Verona en gaat Napoli, dat vrijdag verloor van Juventus, zo voorbij op de ranglijst: 5-0. Inter is nu zeventien wedstrijden op rij ongeslagen in de nationale competitie.

De ploeg van Spalletti wist dat het bij een overwinning de koppositie kon overnemen van Napoli en schoot in het eigen Stadio Giuseppe Meazza dan ook furieus uit de startblokken. Davide Santon, die zijn honderdste wedstrijd voor I Nerazzurri speelde, stoomde na 23 minuten voetballen op over de linkerflank en nam vervolgens het doel van de bezoekers onder vuur. Stefano Sorrentino kreeg nog wel een handje tegen de bal, maar moest op de rebound van Ivan Perisic alsnog een antwoord schuldig blijven: 1-0.

Inter nam vervolgens razendsnel afstand van de bezoekers. Mauro Icardi verdubbelde nog voor rust de voordelige marge met een tegendraads schot, waarna Perisic (een individuele actie) en Milan Skriniar (kopbal) nog binnen het uur het kwartet completeerde. De club uit Milaan nam daarna gas terug, maar sloeg in blessuretijd nog wel voor een vijfde maal toe via opnieuw Perisic, die zijn hattrick zo completeerde. Inter kan zich nu gaan voorbereiden op de uitwedstrijd van volgende week tegen Juventus.