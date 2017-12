PSV reist met riante marge af naar Amsterdam dankzij gouden wissel

PSV heeft een succesvolle generale repetitie achter de rug voor de competitiekraker tegen Ajax. De koploper won zondagmiddag op eigen veld van Sparta Rotterdam en zal volgende week met een voorsprong van tien punten op de titelconcurrent afreizen naar Amsterdam. Luuk de Jong nam in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening: 1-0

Phillip Cocu had één verrassing in petto voor het thuisduel met Sparta, dat dit seizoen nog niet won op vreemde bodem. Luuk de Jong moest genoegen nemen met een plekje op de reservebank en daardoor kon Steven Bergwijn voorin rekenen op een basisplaats. Het was in de openingsfase zoals verwacht eenrichtingsverkeer in het Philips Stadion. Roy Kortsmit zag aanvankelijk de ene na de andere aanval op zich afkomen, maar de doelman van Sparta hield zijn ploeg met knap keeperswerk op de been in de eerste helft.

Kortsmit voorkwam al na twee minuten voetballen een eigen doelpunt van Craig Goodwin en had daarna reddingen in huis op twee pogingen van Jürgen Locadia. PSV was furieus aan de wedstrijd begonnen, maar moest langzaam maar zeker toezien hoe de bezoekers brutaal van zich afbeten. Ofschoon afstandsschoten van Deroy Duarte, Sherel Floranus en Robert Mühren Jeroen Zoet niet konden verontrusten, bleef het elftal van Alex Pastoor in het laatste kwartier voor rust betrekkelijk eenvoudig op de been. PSV speelde slordig en in een traag tempo, waardoor het de kleedkamer halverwege zonder doelpunten opzocht.

Na de onderbreking maakte De Jong alsnog zijn opwachting. De spits verving de tegenvallende Bergwijn en was zeven minuten na zijn invalbeurt onmiddellijk goud waard voor PSV. Na een voorzet vanaf de linkerflank van Joshua Brenet dook De Jong in de doelmond van Sparta op tussen Sander Fischer en Floranus, waarna hij Kortsmit van dichtbij het nakijken gaf met een intikker: 1-0. Het betekende voor De Jong een mijlpaal, want Sparta was de enige club waartegen hij in zijn carrière nog nooit een doelpunt had gemaakt.

PSV was daarna voornemens om het duel direct op te slot te gooien. Doordat Kortsmit echter een kopbal van Gastón Pereiro uit het doel ranselde en Marco van Ginkel de lat teisterde na een individuele actie, mocht Sparta blijven hopen op een resultaat. Cocu was vastberaden de overwinning over de streep te trekken en wisselde daar ook naar: Pereiro werd een kwartier voor tijd vervangen door Bart Ramselaar en even later moest ook Hirving Lozano plaatsmaken voor Derrick Luckassen. De overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar, waardoor PSV de kraker tegen Ajax met vertrouwen tegemoet kan zien.