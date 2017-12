Roda JC staat op na doelpunt Veerman en verlaat laatste plek

Roda JC Kerkrade heeft de laatste plek in de Eredivisie verlaten. De Limburgers maakten zondag voor eigen publiek een 0-1 achterstand goed tegen sc Heerenveen: 2-1. Henk Veerman had de score geopend voor de bezoekers, waarna Dani Schahin en Livio Milts het thuispubliek in extase brachten. Roda boekte zodoende de eerste overwinning sinds de 1-0 zege op NAC Breda van 14 oktober. Datzelfde NAC staat nu laatste, maar kan weer klimmen door van Excelsior te winnen.

Heerenveen moest het stellen zonder de geblesseerde Martin Ödegaard, die werd vervangen door Nemanja Mihajlovic. Bovendien kreeg Veerman de voorkeur boven Reza Goochannejhad in de spits. Het was voor Veerman zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 28 februari 2016. In de eerste helft vielen geen doelpunten: beide ploegen stonden verdedigend goed en de bezoekers leken de creativiteit van Ödegaard te missen. Michel Vlap had na achttien minuten wel een uitstekende kans na een afgemeten pass van Yuki Kobayashi, maar schoot rakelings naast. Aan de overzijde zeilde een inzet van Dani Schahin voorlangs.

Heerenveen was voor rust de betere ploeg, maar bracht dat dus niet tot uiting op het scorebord. In de tweede helft bleef het niveau van beide kanten laag en waren goede kansen schaars. Na een klein uur was het toch raak voor Heerenveen, na een combinatie tussen Vlap en Veerman. Het duo speelde elkaar tweemaal aan, waarna Veerman vanaf een meter of achttien een geplaatst schot in de rechterhoek afvuurde: 0-2. Voor het eerst sinds 20 februari 2016 scoorde de aanvaller als basisspeler voor Heerenveen. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Friezen, maar twintig minuten voor tijd ging het toch mis door een prachtige kopbal van Schahin.

De Duitser werd relatief ongemoeid gelaten na een indraaiende vrije trap van Adil Auassar en kopte diagonaal raak in de bovenhoek: 1-1. Dat was alweer de veertiende tegentreffer voor Heerenveen uit een standaardsituatie, dit seizoen. De doorgebroken Mario Engels kreeg even daarna een uitgelezen kans op de 2-1, maar poeierde van dichtbij over het doel van Warner Hahn. Invallers aan beide kanten hadden het duel tot leven gebracht en vier minuten voor tijd werd het 2-1, toen de bal buiten het strafschopgebied terechtkwam bij Milts. Het schot van de invaller werd van richting veranderd door Kobayashi, waardoor Hahn kansloos was.