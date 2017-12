‘Hij is uitgegroeid tot een van de beste vleugelverdedigers ter wereld’

Victor Moses zat lange tijd op een zijspoor bij Chelsea en werd verhuurd aan Liverpool, Stoke City en West Ham United. Onder Antonio Conte is de Nigeriaan echter uitgegroeid tot een vaste waarde bij Chelsea, als vleugelverdediger in het systeem van de Italiaanse oefenmeester. Volgens Jamie Redknapp behoort Moses op die positie tot de beste spelers ter wereld.

“Hij heeft een groot gedeelte van het huidige seizoen gemist door een hamstringblessure, maar je ziet dat hij het verschil maakt. In dit systeem is hij uitgegroeid tot een van de beste vleugelverdedigers ter wereld. Hij heeft dat zichzelf geleerd, al zal de hulp van de manager ook een rol gespeeld hebben”, zegt Redknapp tegenover Sky Sports. Chelsea won zaterdagmiddag met 3-1 van Newcastle United.

Met twee assists was Moses van grote waarde voor the Blues. “De positie ligt hem heel goed. Het is geen verrassing dat hij betrokken was bij de doelpunten van Chelsea. Ik vond hem tegen Newcastle United fantastisch spelen en hij is een speler van grote klasse”, besluit Redknapp. Moses speelde dit seizoen tot dusver tien wedstrijden, waarin hij één doelpunt en twee assists op zijn naam wist te zetten.