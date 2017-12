WK-ganger van AZ schrok een beetje: ‘Ronaldo is gewoon de beste speler’

Alireza Jahanbakhsh plaatste zich met Iran voor het WK en keek daarom afgelopen vrijdag met de nodige aandacht naar de loting voor de groepsfase. In Moskou werd het land gekoppeld aan Spanje, Portugal en Marokko. Ondanks de loodzware loting denkt de aanvaller van AZ dat Iran iets moois neer kan zetten op het WK.

“Ik had niet verwacht dat we in zo’n moeilijke groep terecht zouden komen. Spanje en Portugal zijn hele goede teams, Marokko ook. We weten dat het moeilijk wordt, maar ook wij hebben een goed team”, zegt Jahanbakhsh in gesprek met FOX Sports. Hij schrok een beetje van de landen die uit de koker kwamen. “Maar de verwachtingen zijn niet hoog nu, we kunnen gewoon voetballen zonder stress. Daarom gaat het een goed WK worden, we hebben goede jonge spelers.”

“We verdedigen goed en kunnen gevaarlijk worden vanuit de counter. We moeten er iets moois van maken voor de mensen in Iran”, vervolgt de aanvaller. “Cristiano Ronaldo is gewoon de beste van alle spelers. Bij Spanje en Portugal heb je heel veel goede spelers, dat weten we heel goed en het gaat moeilijk worden. We hebben een groepsapp en daar werden in eerste instantie wat grappen in gemaakt. Maar we moeten ons eigen ding doen, hetzelfde als we in de kwalificatie hebben gedaan.”