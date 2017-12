Doelman Benevento schrijft geschiedenis: ‘Het was meer een keepersduik’

Benevento heeft zondag geschiedenis geschreven. De hekkensluiter pakte tegen AC Milan (2-2) het allereerste punt ooit in de Serie A, nota bene door een doelpunt van keeper Alberto Brignoli. Hij werd de eerste doelman sinds Massimo Taibi van Reggina in 2001 die scoorde in de hoogste divisie van Italië. Na afloop kan Brignoli zijn geluk niet op.

Benevento snakte naar het eerste punt in de competitie, al blijft de club wel stijf onderaan staan. "Het is heel moeilijk te beschrijven wat er is gebeurd", stamelt Brignoli voor de camera van Sky Italia. "Ik ging gewoon mee naar voren en hoopte op het beste. Ik ben blij voor de fans, de spelers en onze voorzitter, die de afgelopen weken geen onvertogen woord heeft gezegd. Het zou een beetje egoïstisch zijn om het nu over mezelf te hebben. Het gaat om ons allemaal."

Benevento was de eerste club ooit in een van de vijf grote Europese competities die de eerste veertien duels van een nieuw seizoen had verloren. "Het is een droom om in de Serie A te spelen, maar we hoopten beter te presteren dan we hebben gedaan", beaamt Brignoli. "Ik dacht: we hebben niets te verliezen, dus ging ik mee. Ik deed mijn ogen dicht en sprong. Het was meer een duik van een keeper dan van een spits."

Gennaro Gattuso beleefde door het late doelpunt een dramatisch debuut als trainer van Milan. Toch heeft hij ook goede dingen gezien. "De jongens hebben alles gegeven. We incasseerden een vreemd doelpunt. Die pech lijken we in deze fase gewoon te hebben", vertelt de clubicoon bij Mediaset "Ik wil mijn spelers bedanken voor hun toewijding. We moeten nu de wonden likken en we gaan werken aan onze fitheid. Ik kan mijn spelers vandaag niks kwalijk nemen." Bij Sky Italia voegt Gattuso toe: "Ik was nog liever neergestoken dan dat ik deze goal incasseerde."