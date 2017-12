‘Hij riep toen een Chinese speler bij zich en gaf hem een klap in zijn gezicht!’

Raphael Maitimo heeft als 33-jarige middenvelder een rijke voetbalcarrière met veel dienstverbanden achter de rug. De geboren Rotterdammer, die in de jeugdopleiding van Feyenoord met onder anderen Robin van Persie samenspeelde, acteert momenteel bij Persib Bandung in Indonesië. Ook speelde Maitimo twee jaar bij Beijing BIT en die periode zal hij niet snel vergeten.

"Een bijzondere ervaring. Daar hadden ze bijvoorbeeld andere omgangsvormen en normen en waarden", vertelt de 21-voudig international van Indonesië in gesprek met Voetbalzone. "De coach was niet tevreden over iets en liet ons vervolgens een warming-up doen. Hij riep toen een Chinese speler bij zich en gaf hem een klap recht in zijn gezicht!"

"Niet normaal gewoon! Hij had waarschijnlijk iets geflikt", vervolgt Maitimo. "Ik schrok natuurlijk. Hij weet natuurlijk ook dat hij dat niet bij een buitenlander moest doen, want dan had hij wat terug kunnen verwachten. Het was zo'n typische coach van de oude stempel. In China telt hiërarchie heel erg en is het vaak een kwestie wie de machtspositie heeft."