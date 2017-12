‘Voetballend zit er nog wel rek in, maar hij doet wat Ziyech ook deed’

SC Heerenveen heeft na een mindere periode de weg naar boven weer enigszins ingeslagen in de Eredivisie. De laatste drie competitieduels leverden vier punten op en Michel Vlap was in die reeks van grote waarde voor de Friezen. De twintigjarige middenvelder heeft zich geruisloos in de basis gewerkt, al was het lange tijd onzeker of hij überhaupt het eerste van Heerenveen zou halen.

Johnny Jansen leerde Vlap kennen in de jeugdopleiding van Heerenveen. De belofte kampte destijds met een enorme groeispurt. "Als je kijkt waar hij vandaan komt en waar hij nu staat, dan denk ik: ‘Joh, wat heb je daar ongelofelijk veel energie in gestopt om dat voor elkaar te krijgen. Dan krijg je weer eens een draai om je oren maar je bent weer opgestaan en weer doorgegaan’. Daar ben ik écht trots op", laat de huidige assistent-trainer van de Friese club weten in gesprek met Omrop Fryslan.

Vlap was dit seizoen viermaal basisspeler voor Heerenveen, waarin hij goed was voor drie doelpunten. "Als je kijkt naar het voetballende gedeelte, dan zit daar nog wel rek in", vervolgt Jansen. "Wat 'Mies' voor heeft op andere jongens, is dat hij goals wil maken. Hij gaat echt op zoek naar de goal en die beslissing te maken. Hakim Ziyech had dat ook. Die ging ook op zoek naar de beslissende pass en op zoek naar het schot. Dat doet Michel ook."