Supporters van Feyenoord morren: ‘Dat hoor ik op het veld wel, ja’

Steven Berghuis is niet tevreden over het spel van Feyenoord tegen Vitesse. De Rotterdammers wonnen weliswaar met 1-0, maar volgens de aanvaller is de manier waarop ook van belang. Feyenoord toonde, behoudens het eerste kwartier, in de ogen van Berghuis te weinig lef op het veld.

Dat het publiek begon te morren, begrijpt Berghuis dan ook. "Als er een bal achteruit wordt gespeeld, dan hoor ik dat wel, ja. We begonnen heel goed en dat moet je dan doortrekken, maar dat deden we niet", legt hij uit bij de NOS. "We speelden ballen achteruit en durfden geen mannen in de dekking aan te spelen. Dan kom je ook niet aan voetballen toe."

Berghuis wil niet spreken van 'angst' bij zijn teamgenoten, maar vindt het gebrek aan lef wel lastig te verklaren. "Je speelt bij Feyenoord. Dus je moet gewoon iemand aan kunnen spelen met een man in de rug", vindt hij. "Ik denk niet dat het te maken heeft met de resultaten. In het eerste kwartier deden we het wel, maar daarna speelden we onder de maat. Zo eerlijk moet je zijn."