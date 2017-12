Ajax-invaller Zeefuik glijdt weg op cruciaal moment: ‘Ik was net te laat’

Deyovaisio Zeefuik kwam zaterdag na rust binnen de lijnen bij Ajax als vervanger van de geblesseerde Maximilian Wöber. De jeugdexponent van Ajax merkte dat FC Twente in de tweede helft veel meer weerstand bood en daardoor terugkwam in de wedstrijd (3-3). "In de eerste helft ging het goed", blikt hij terug in gesprek met Ajax Life.

Volgens Zeefuik werd Twente 'eigenlijk gewoon weggespeeld' door Ajax. "En ja, in de tweede helft ging het wat minder. Dat kwam volgens mij omdat Twente Frenkie de Jong meer vast had gezet. Hij was voor rust onze spelmaker. Daardoor konden we in de tweede helft minder goed voetballen", analyseert de invaller van Ajax, die een driemansverdediging vormde met Matthijs de Ligt en Joël Veltman.

Kort voordat Stefan Thesker op prachtige wijze de 2-2 maakte, gleed Zeefuik uit. "Ik kwam naar binnen. We spelen achterin met drie man, dus dan moet je het goed dicht houden aan de binnenkant", legt hij uit. "De bal ging over me heen. Ik draaide me om en gleed even weg. Daardoor stond hij helemaal vrij. Ik ging er nog wel naar toe maar was net te laat om hem te kunnen blokken."