Telstar-sensatie loopt naast zijn schoenen: ‘Dezelfde manager als Lacazette’

Exact drie maanden geleden stond Gerson Rodrigues in het middelpunt van de belangstelling, toen hij Luxemburg bijna naar een uitoverwinning op Frankrijk schoot. De aanvaller van Telstar trof de binnenkant van de paal, maar het 0-0 gelijkspel werd alsnog gevierd als een overwinning. Nadien is Rodrigues echter naast zijn schoenen gaan lopen, vindt zijn trainer Mike Snoei.

Snoei vond Rodrigues aanvankelijk een 'heel aimabele gozer'. "We konden prima met hem werken. Maar hij schiet tegen Frankrijk op de paal en hij vertelt me een week later dat hij ineens dezelfde zaakwaarnemer heeft als Alexandre Lacazette", geeft Snoei zondagochtend aan bij De Tafel van Kees. "Sinds hij alle grote jongens van Arsenal voorbijliep en op de binnenkant van de paal schoot, is hij heel anders teruggekeerd."

Inmiddels heeft Rodrigues volgens Snoei liefst drie zaakwaarnemers. "Ik hoop dat hij wel terugkeert op aarde, want het is een heel bruikbare speler. Hij kan Telstar ook nog wat geld opleveren, want ik weet zeker dat hij ooit in de Eredivisie kan spelen." Op dit moment is Rodrigues bankzitter bij Telstar. Snoei geeft aan dat 'de mensen op de achtergrond die de portemonnee beheren' zich hard maken om de linksbuiten weer op te stellen.