Guardiola: ‘Mensen zeiden dan: ‘‘Pep’ is een leugenaar, ik geloof hem niet’’

Manchester City is dit seizoen ongenaakbaar in de Premier League en de koploper neemt het zondag op tegen West Ham United, dat met tien punten uit de eerste veertien wedstrijden op de een na laatste plaats bivakkeert. Josep Guardiola is zich echter bewust van de gevaren van de ploeg van de net aangestelde David Moyes en gaat niet uit van een eenvoudige overwinning.

“Probeer je eens te realiseren, dat het met de manier waarop Andy Carroll speelt moeilijk gaat worden. Ik kan me een wedstrijd voorstellen waarin we verdedigen net als tegen Huddersfield Town en Southampton. Veel lange ballen, ballen in de zestien, en Carroll scoort. Carroll is in de zestien beter dan onze verdedigers, dat kan gebeuren in het voetbal”, blikt de Spanjaard tegenover verslaggevers vooruit op het duel.

“Eén counter, we missen een tackle en krijgen een rode kaart. Je kan de wedstrijd dan verliezen. Als alles loopt zoals normaal heb je een kans om te winnen, maar je weet het nooit. Daarom is het beter om kalm te blijven en je zo goed mogelijk voor te bereiden, omdat het dezelfde drie punten zijn als tegen Manchester United (de tegenstander van aankomend weekend, red.)”, gaat Guardiola, die weigert om the Hammers een ‘makkelijke’ tegenstander te noemen, verder.

“Gebruik dat woord niet. Dit gebeurde vaak bij Barcelona, waar mensen mij vroegen of ik spelers rust zou geven. Ik praatte dan over de tegenstander en mensen zeiden: ‘Pep is onecht, hij is een leugenaar, hij zegt iets wat ik niet geloof’. Ik kan niet ontkennen dat we in een betere vorm steken dan West Ham en dat we betere resultaten hebben dan West Ham, wij hebben onze laatste twaalf wedstrijden gewonnen en we zijn beter, dat kan ik niet ontkennen. Maar zondag moeten we aan die wedstrijd beginnen. Ik was zelf een voetballer en vertrouw de professionaliteit van mijn spelers, ze hebben ervaring en een trainer die ervaren genoeg is om met deze situatie om te gaan.”