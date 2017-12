‘Feyenoord kan opgelucht ademhalen na meevaller uit de ziekenboeg’

Karim El Ahmadi viel zaterdagavond vlak voor het einde van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse uit met een knieblessure, maar de schade lijkt mee te vallen bij de aanvoerder van Feyenoord. Het Algemeen Dagblad en Voetbal International melden zondagochtend namelijk dat de middenvelder een buitenband heeft verrekt.

El Ahmadi moet het Champions League-duel tegen Napoli woensdagavond zo goed als zeker laten schieten, maar de Rotterdammers gaan er alles aan doen om de Marokkaans international klaar te stomen voor de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht van aanstaande zondag. Of El Ahmadi het duel in de Domstad gaat redden, is echter twijfelachtig.

De controleur miste tot nu toe één duel in de Champions League door een schorsing, in de Eredivisie deed hij dit seizoen alle wedstrijden mee. Feyenoord ontvangt Napoli in De Kuip en krijgt zodoende nog één kans om het avontuur in het miljardenbal niet puntloos af te sluiten. De eerste vijf wedstrijden tegen groepsgenoten Manchester City, Shakhtar Donetsk en i Partenopei leverden tot nu toe nul punten op.