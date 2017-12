‘Natuurlijk spelen we het liefst iedere week met hetzelfde elftal’

Ajax incasseerde zaterdagavond op bezoek bij FC Twente een late gelijkmaker van Tom Boere en bezorgde Gertjan Verbeek door het 3-3 gelijkspel zijn eerste punt als eindverantwoordelijke in Enschede. Hoewel PSV bij winst op Sparta Rotterdam zondagmiddag het gat met de nummer twee uit Amsterdam kan vergroten tot tien punten, gelooft Matthijs de Ligt nog steeds in de titelkansen van zijn ploeg.

De verdediger moet in gesprek met NUsport wel toegeven dat het seizoen nog niet zo verloopt als van tevoren gehoopt: “Het is niet goed, maar ik geloof nog steeds in de titel. Het is pas de eerste seizoenshelft en er kan nog veel gebeuren”, begint hij. De Ligt ziet ook dat Ajax wisselvallig speelt en niet iedere week een goed niveau haalt: “Wat we daar aan kunnen doen? Daar heb ik niet echt een antwoord op.”

“Maar als je de wedstrijd in de eerste helft zo onder controle hebt als tegen Twente, moet je gewoon winnen”, gaat hij verder. Marcel Keizer koos na een geslaagd experiment tegen Roda JC Kerkrade in de Grolsch Veste opnieuw voor een 3-4-3-formatie en voor De Ligt was die nieuwe bezetting achterin in eerste instantie wennen: “Met drie verdedigers ben ik de enige centrale man en kan ik niet indribbelen, al deed ik dat in de eerste helft wel een paar keer. Toen ging het prima.”

Hij denkt niet dat de tegenvallende resultaten van Ajax te maken hebben met het vele rouleren van de trainer: “Natuurlijk spelen we het liefst iedere week met hetzelfde elftal, maar we hebben genoeg spelers op de bank die het de trainer moeilijk maken”, sluit De Ligt af. Ajax krijgt aanstaande zondag de kans om weer in te lopen op PSV, als de koploper op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.