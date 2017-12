Wijnaldum verrast: ‘Klopp wees het team aan en zei dat ik daar speelde’

Liverpool won zaterdag met 1-5 op bezoek bij Brighton & Hove Albion en Georginio Wijnaldum stond net als tijdens veel wedstrijden van the Reds negentig minuten op het veld. De positie waarop hij die negentig minuten volmaakte was echter wel anders dan normaal, aangezien Jürgen Klopp Wijnaldum als verdediger het veld in stuurde.

De coach had te maken met een blessure bij Joël Matip, terwijl Joe Gomez ontbrak door een virus en de net weer van ziekte herstelde Ragnar Klavan alleen fit genoeg was om op de bank te zitten: “Het was moeilijk, zeker in de eerste helft omdat ik daar nog nooit gespeeld had. Maar de manager had bijna geen opties meer vanwege alle zieke spelers”, reageerde Wijnaldum na afloop tegenover de Daily Mirror.

De Oranje-international vormde samen met Dejan Lovren en Emre Can, die normaal gesproken ook op het middenveld speelt, een driemansverdediging: “Voor Emre was het minder wennen omdat hij daar al eerder had gespeeld, maar voor mij was het moeilijk aangezien je moet weten hoe je de gaten dicht moet lopen.”

“We trainden een dag voor de wedstrijd en Klopp vertelde het niet aan mij. Hij wees gewoon het team aan en zei dat ik achterin moest spelen. Hij wees de basiself aan met mij in de verdediging. Normaal gesproken ben ik een speler die op meerdere posities uit de voeten kan, maar nooit achterin. De manager had echter bijna geen opties meer en koos Emre en mij.”