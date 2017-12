‘United woedend over gebrek aan speeltijd voor verhuurde Oranje-international’

Timothy Fosu-Mensah werd afgelopen zomer door Frank de Boer op huurbasis naar Crystal Palace gehaald, maar met het vertrek van de Nederlandse coach is ook de kans op speeltijd voor de tweevoudig Oranje-international geslonken. Manchester United is nu volgens The Sun zo gefrustreerd over de situatie dat de club eraan denkt om de verdediger eerder terug te halen en elders te stallen.

Fosu-Mensah zou oorspronkelijk voor een seizoen worden verhuurd aan the Eagles, waar hij onder De Boer waardevolle Premier League-ervaring bij een team dat op balbezit speelde op kon doen. Roy Hodgson, de opvolger van de na tien weken alweer ontslagen Nederlandse trainer, kiest echter voor een andere speelstijl en lijkt daarbij geen beroep te doen op Fosu-Mensah.

Het negentienjarige talent kwam, verspreid over alle competities, in totaal wel elf keer in actie voor Palace, maar de laatste keer dat hij minuten kreeg was op 5 november, bijna een maand geleden. Fosu-Mensah zat zaterdag, net als landgenoot Jaïro Riedewald, op de bank tijdens het gelijkspel tegen West Bromwich Albion. Manchester United liet in de huurovereenkomst de mogelijkheid opnemen om zijn verdediger eerder terug te roepen en denkt er nu naar verluidt over na om die optie te lichten.