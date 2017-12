Mourinho: ‘Ik weet alleen dat hij teleurgesteld is in collega Koscielny’

Manchester United wacht volgend weekend de derby met Manchester City, dat op dit moment met een wedstrijd minder gespeeld vijf punten meer heeft dan the Red Devils. José Mourinho zal het in die kraker moeten zien te stellen zonder Paul Pogba, aangezien de Fransman zaterdag in de topper tegen Arsenal een rode kaart ontving na een charge op Héctor Bellerín.

Volgens de Portugees kookte zijn pupil na afloop van de wedstrijd van woede: “Ik heb het incident met de rode kaart niet gezien. Ik keek die kans niet eens op en ben nog niet in de buurt van een televisie geweest. Ik weet alleen dat Paul gefrustreerd is en teleurgesteld is in zijn collega Laurent Koscielny vanwege zijn reactie.”

ROOD voor Paul Labile Pogba! Einde wedstrijd na deze RANZIGE overtreding op Hector Bellerin. ?????? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 december 2017

“Hij is enorm gefrustreerd omdat iedereen weet dat Paul een schone speler is en het niet zijn bedoeling was, totaal niet, om in de buurt van een rode kaart te komen.” Manchester United versloeg the Gunners uiteindelijk met 1-3 en moest daarbij tot Mourinho’s verrassing ook afrekenen met Alexandre Lacazette, die volgens Arsène Wenger in eerste instantie te geblesseerd was om in actie te komen.

“Ik wil de medische staf van beide ploegen feliciteren. Mijn eigen staf omdat het gelukt is om Nemanja Matic van een ‘misschien’ naar een ‘ja’ te krijgen en de medische staf van Arsenal die erin geslaagd is om een speler van een ‘nee’ naar de volledige negentig minuten te krijgen. Ongelooflijk. Ik feliciteer hen”, reageerde hij.