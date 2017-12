Tapia ziet kansen op titelprolongatie: ‘We spelen nog tegen Ajax en PSV’

Een doelpunt van Nicolai Jörgensen gaf zaterdagavond de doorslag in de ontmoeting tussen Feyenoord en Vitesse: 1-0. Het was voor de regerend landskampioen pas de eerste thuiszege in competitieverband sinds eind augustus. Renato Tapia erkende na afloop dat het spel van Feyenoord niet goed was en acht de prolongatie van de landstitel nog altijd reëel.