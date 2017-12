Zidane erkent: ‘Sergio Ramos is boos, hij vond het geen kaart waard’

Real Madrid liet zaterdagavond een uitgelezen mogelijkheid liggen om de achterstand op Barcelona te verkleinen. De koploper kwam in de middag niet verder dan een gelijkspel tegen Celta de Vigo (2-2), maar het team van Zinédine Zidane moest eveneens genoegen nemen met een remise. De regerend landskampioen remiseerde bij Athletic Club (0-0) en zodoende blijft de nadelige marge acht punten bedragen.

Zidane was te spreken over de inzet van zijn spelers. "Maar zeer teleurgesteld over het uitblijven van een doelpunt", erkende de Fransman, die zag hoe Karim Benzema en Cristiano Ronaldo de bal op de paal mikten. "Vooral voor de spelers zelf. Ze hebben alles gegeven en verdienden meer dan een gelijkspel. Ik maak me geen zorgen. We moeten positief blijven denken, dat is mijn taak. Als we zo blijven spelen, komen de doelpunten vanzelf. Vorig seizoen vielen de doelpunten op het allerlaatst en nu niet. We moeten blijven denken dat er betere tijden met meer doelpunten zullen komen."

Sergio Ramos is na zaterdag de speler met de meeste rode kaarten OOIT in de geschiedenis van LaLiga: 19 stuks, allemaal met Real Madrid (Pablo Alfaro en Xavi Aguado ieder 18) #sergioramos #realmadrid #laliga #tarjetaroja Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 1:43 PST

Zidane kreeg de vraag of Real Madrid alleen acht punten minder heeft dan Barcelona vanwege het uitblijven van meer doelpunten. "Ja. Vandaag bijvoorbeeld wel. Als je scoort, wordt de achterstand kleiner. Ja, absoluut. We kunnen slechter spelen, en dat hebben we ook gedaan, maar vandaag (zaterdag, red.) en tegen Atlético Madrid verdienen we veel meer dan de tegesnatnder. Met een doelpunt heb je vier punten meer en is alles anders."

Sergio Ramos moest enkele minuten voor tijd inrukken. De verdediger annex captain kreeg een tweede gele kaart voor een arm in het gezicht van Aritz Aduriz. "Of hij boos is? Ja, hij is boos. Hij vond het geen kaart waard. Maar we kunnen het niet meer veranderen." Ramos moet nu de eerstvolgende confrontatie met Sevilla, dat net als Real Madrid 28 punten na 14 speeldagen heeft, aan zich voorbij laten gaan. Ook Casemiro en Dani Carvajal zijn tegen de Andalusiërs door een schorsing niet inzetbaar.