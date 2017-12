‘Ik hoop binnen een paar jaar terug te kunnen keren naar Chelsea’

Vitesse stapte zaterdagavond op bezoek bij Feyenoord als verliezer van het veld. Een goal van Nicolai Jörgensen in de negende minuut gaf de doorslag: 1-0. Chelsea-huurling Mason Mount, die voor de derde keer in negen dagen tijd in de basis mocht beginnen, betreurde de nederlaag in De Kuip en sprak eveneens over zijn toekomst in Londen en de punten waar hij nog aan moet werken.