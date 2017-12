‘Waarheen is nog niet duidelijk, maar hij vertrekt in januari bij Barcelona’

De wegen van Arda Turan en Barcelona scheiden volgende maand zeer waarschijnlijk. Het management van de Turkse middenvelder erkent dat zijn cliënt in de winter uit het Camp Nou vertrekt, met de Premier League als mogelijke bestemming. Arda is de enige speler uit de A-selectie die deze voetbaljaargang nog geen enkele minuut voor het team van Ernesto Valverde heeft gespeeld.

"Waarheen? Het is op dit moment nog niet duidelijk waar Arda heengaat, maar hij zal in januari bij Barcelona vertrekken", zo stelt Ahmet Bulut. "We zijn met drie à vier clubs uit Spanje, Italië en Engeland in gesprek. Er is geen enkel contact met Galatasaray. Over vijftien dagen hakken we de knoop door."

Arsenal wordt al langer met Arda in verband gebracht. Engelse en Spaanse media stellen dat de Turk in januari als wisselgeld zal dienen in een eventuele deal tussen de clubs inzake Mesut Özil. Ook Liverpool wordt als mogelijke bestemming genoemd, daar Barcelona naar verluidt nog steeds concrete interesse in Philippe Coutinho heeft.

Arda kwam in de zomer van 2015 over van Atlético Madrid, al was hij pas een half jaar later speelgerechtigd. Onder Luis Enrique was hij niet verzekerd van een basisplaats, maar kwam hij desondanks toch tot 15 treffers in 55 officiële duels. De dertigjarige Arda ondertekende destijds een contract voor vijf seizoenen, met een transferclausule van 120 miljoen euro.