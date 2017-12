Van Bronckhorst hoopt op meevaller na zege: ‘Ik zag dat hij moeilijk liep’

Feyenoord won zaterdagavond zonder groots te spelen voor het eerst sinds 27 augustus weer eens een thuiswedstrijd in de competitie. Dankzij een doelpunt van Nicolai Jörgensen werd Vitesse met 1-0 verslagen. Giovanni van Bronckhorst is blij dat zijn team een week na de zege in en tegen Groningen ook in eigen huis heeft gewonnen.

"Dit zijn belangrijke punten. We moeten nu bijblijven. Dat hebben we qua resultaat heel goed gedaan", vertelde Van Bronckhorst bij FOX Sports. Feyenoord nam na negen minuten al de leiding. "Daarna krijgen we ook kansen om op 2-0 te komen, maar we vergaten te scoren. In de tweede helft was het matig."

"We werden onrustig en nerveus. Ik ben heel blij dat we hebben gewonnen." Het uitvallen van Karim el Ahmadi is wellicht een flinke tegenvaller, al heeft Van Bronckhorst goede hoop dat de blessure van zijn aanvoerder meevalt. "Hij wordt onderzocht, dus ik hoop snel uitsluitsel te krijgen. Ik zag dat hij moeilijk liep, maar hoop dat het niets ernstigs is."

Brad Jones was na afloop blij met de thuiszege. "De Champions League tussendoor maakt het allemaal wat moeilijker", zo stelde de doelman."We hebben een aanval die wedstrijden kan beslissen en nu staat ook de verdediging steeds beter. We gaan weer presteren zoals we willen presteren, mede doordat we georganiseerder zijn gaan spelen. We moesten weer eens winnen in De Kuip en de clean sheet is ook erg fijn."