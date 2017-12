'Angstige' doelman verbaasde Verbeek: 'Twee tellen later lag hij erin’

Gertjan Verbeek pakte zaterdagavond zijn eerste punt als trainer van FC Twente. Na drie achtereenvolgende nederlagen hielden de Tukkers een gelijkspel over aan de thuiswedstrijd tegen Ajax (3-3). Verbeek was na afloop vol lof over het optreden van zijn elftal, maar kraakte ook enkele kritische noten.

Twente maakte na rust een 0-2 achterstand ongedaan en kwam in de slotfase uiteindelijk ook nog een derde tegendoelpunt te boven. "Ik denk dat wij een strijdwijze hadden waar Ajax het negentig minuten lang heel moeilijk mee had. Dat is een geruststelling: ik heb de jongens weten te bereiken deze week", vertelde de oefenmeester in gesprek met FOX Sports. "Het is de ultieme beloning dat we na wederom een achterstand toch weer terug komen tot 3-3. Ik denk een terechte uitslag."

Verbeek was wel kritisch op doelman Jorn Brondeel, die in de eerste helft tot tweemaal toe een antwoord schuldig moest blijven op een vrije trap van Lasse Schöne. "De afspraak is: vier mensen in de muur. Hij zet er vijf in, dat is eigenlijk al een teken van angst. Angst moet je niet hebben, want dan zie je altijd dat het verkeerd afloopt. Bij de tweede had hij ook angst, want toen was er bij de tweede paal één in gegaan. Toen ging hij nog verder bij de tweede paal staan, maar dan laat je de eerste paal vrij. Ik zei meteen tegen Sander (Boscker, red.): 'Wat doet die keeper nou? Die gaat die korte hoek veel te veel vrij geven. Ik ken Schöne, die lepelt hem nu in de korte hoek.' Twee tellen later lag hij erin in de korte hoek.”