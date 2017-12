Feyenoord wint na ruim drie maanden weer eens thuiswedstrijd in Eredivisie

Feyenoord heeft voor het eerst sinds 27 augustus weer eens een thuiswedstrijd weten te winnen in de Eredivisie. De landskampioen maakte geen grootse indruk tegen Vitesse, maar kon door een vroeg doelpunt van Nicolai Jörgensen toch weer eens juichen in de eigen Kuip: 1-0. Feyenoord passeert Vitesse door de overwinning op de ranglijst en staat nu vijfde; de achterstand op koploper PSV is aanzienlijk, maar Ajax is inmiddels wel weer in zicht (vier punten achterstand).

Feyenoord kon vorige week op bezoek bij FC Groningen na vijf wedstrijden zonder zege weer eens drie punten bijschrijven in de Eredivisie en viel tegen Vitesse terug op het elftal dat die overwinning uiteindelijk veiligstelde in het hoge noorden. Miquel Nelom verving de geblesseerde Ridgeciano Haps weliswaar, maar verder kende de basiself van de Rotterdammers geen verrassingen. De laatste vier thuisduels in de Eredivisie leverden slechts twee punten op, maar tegen Vitesse beleefde de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in elk geval een droomstart.

Sofyan Amrabat ging na negen minuten over de rechterflank aan de wandel met de bal, waarna hij een combinatie aanging met Steven Berghuis. De middenvelder liet Navarone Foor vervolgens zijn hielen zien met een indrukwekkende sprint en bood Jörgensen daarna een niet te missen kans: 1-0. Feyenoord speelde zeker geen grootse wedstrijd, maar kreeg voldoende mogelijkheden om de score nog voor rust verder op te voeren. Tonny Vilhena schoot over, terwijl Remko Pasveer ternauwernood een doelpunt van Sam Larsson voorkwam. Aan de andere kant dwong Tim Matavz Brad Jones tot een redding.

Na de onderbreking veranderde het spelbeeld. Feyenoord kreeg aanvankelijk weliswaar meer grip op de wedstrijd, maar speelde in een te laag tempo om Vitesse te verontrusten. Doordat ook de bezoekers zich in aanvallend opzicht nauwelijks lieten gelden, daalde de amusementswaarde van het duel aanzienlijk. Tegelijkertijd was dat voor het elftal van Henk Fraser een signaal om de schroom in de laatste twintig minuten van zich af te gooien.

De Vitesse-trainer haalde Lassana Faye naar de kant ten faveure van Alexander Büttner, terwijl even later ook Luc Castaignos zijn opwachting maakte. Die wissels sorteerden echter niet het gewenste effect voor de Arnhemmers. Sterker nog: Jörgensen was acht minuten voor tijd dicht bij de 2-0, maar zijn schot werd uit de benedenhoek gehaald door Pasveer. Feyenoord sleepte de overwinning uit het vuur, maar werd in de slotfase wel opgeschrikt door een ogenschijnlijk ernstige knieblessure van Karim El Ahmadi. De aanvoerder kwam na een duel ongelukkig terecht en moest zich direct laten vervangen.