Ogbeche en Sol slopen zwak Heracles Almelo in twintig minuten tijd

Willem II heeft zaterdagavond een overtuigende overwinning op Heracles Almelo geboekt. De ploeg van Erwin van de Looi was in eigen huis te sterk voor de Almeloërs, die een erbarmelijke eerste helft speelden: 3-1. De Tilburgers hadden in de voorbije twee seizoenen slechts een punt aan de vier competitieduels met Heracles overgehouden. Door de overwinning komt Willem II voorlopig op de veertiende plaats te staan, met evenveel punten. Heracles heeft vier punten meer en bezet een negende positie.

Willem II gooide de wedstrijd in de eerste twintig minuten al in het slot. Na drie minuten liep Heracles reeds achter de feiten aan: Sol werkte de bal bij de eerste paal achter zijn standbeen in het doel. Willem II drukte meteen door en kreeg na twaalf minuten spelen ook waar het recht op had. Een prima voorzet van Thomas Haye werd door Ogbeche keihard binnengekopt en zodoende verscheen de 2-0 op het scorebord.

Het team van Van de Looi bleef maar gaan tegen het onthutsend zwakke Heracles. Na voorbereidend werk van Sol kon Ogbeche de bal goed in de verre hoek plaatsen: 3-0. De thuisploeg had aan zichzelf te wijten dat de ruststand niet 5-0 maar 3-0 was. Pogingen van Ben Rienstra, Haye en Ismail Azzoui leverden uiteindelijk geen doelpunt op. Heracles liet zich in aanvallend opzicht amper gelden, al moest Mattijs Branderhorst enkele minuten in actie komen op een schot van ver van Kristoffer Peterson.

Stegeman greep in de rust in: Brandley Kuwas en Peterson werden vervangen door Tim Breukers en Vincent Vermeij. Willem II zocht in de tweede helft nog steeds de aanval, maar kwam er minder makkelijk door dan voor rust. Twaalf minuten voor tijd leek Sol voor de 4-0 te zorgen, maar hij schoot tegen zijn tegenstander aan. Heracles kreeg vijf minuten voor tijd toch nog een doelpunt. Vijf seconden na zijn invalbeurt werkte Sebastian Jakubiak een afgeslagen corner binnen.