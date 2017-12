Mourinho: ‘Het gras was prachtig, ik denk dat ze er allemaal op wilden liggen’

Manchester United won zaterdag de topper tegen Arsenal met 1-3, maar moet het vanwege een rode kaart volgende week in de derby tegen koploper Manchester City wel stellen zonder Paul Pogba. José Mourinho wilde na afloop van de wedstrijd niet ingaan op de uitsluiting van de Fransman, maar liet doorschemeren niet helemaal tevreden te zijn met het optreden van scheidsrechter Andre Marriner.

De Portugees wees in gesprek met de BBC op een overtreding van Laurent Koscielny op Romelu Lukaku en vond ook dat de spelers van the Gunners vaak op de grond te vinden waren: “Ik weet het niet, dat laat ik aan jullie. Ik laat de Lukaku-situatie met Koscielny aan jullie en ik laat de Arsenal-spelers op het gras aan jullie. Het gras was prachtig, ik denk dat er een verlangen was om erop te liggen.”

ROOD voor Paul Labile Pogba! Einde wedstrijd na deze RANZIGE overtreding op Hector Bellerin. 😣😣😣 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 december 2017

Mourinho was wel tevreden met het spel van zijn ploeg: “Ik vond de manier waarop mijn team speelde en vocht geweldig. Arsenal speelde bij vlagen ongelooflijk aanvallend voetbal en ze maakten het ons erg moeilijk. Maar ik moet zeggen dat mijn spelers alle mooie woorden verdienden. Ik ken er niet zoveel in het Engels, maar ongelooflijk, fenomenaal, fantastisch. Ze verdienden de drie punten. Het plan was om met z’n allen te verdedigen als zij de bal hadden en aan te vallen als wij de bal hadden.”

“Zij hadden kansen, maar wij hebben gevochten en we hebben ook een geweldige keeper. Ik vertelde David de Gea na de wedstrijd, dat wat ik heb gezien, de beste keeper van de wereld was. Je moet een keeper hebben die er staat als het team dat nodig heeft. Alle spelers zetten een geweldige prestatie neer. Wij begonnen op een manier aan de wedstrijd en zij op een andere, toen veranderden we dat, moesten we met tien man verder en veranderden we opnieuw.”