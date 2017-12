Onachtzaamheid kost Ajax twee punten: ‘We waren niet met PSV bezig’

Ajax liet zaterdagavond op bezoek bij FC Twente twee zeer dure punten liggen. Het elftal van Marcel Keizer gaf in de tweede helft een 0-2 voorsprong weg, maar leek door een doelpunt van Justin Kluivert toch nog een overwinning uit het vuur te slepen. Tom Boere bezorgde de Enschedeërs in de absolute slotfase echter toch nog een gelijkspel (3-3), door tot grote frustratie van Keizer raak te koppen uit een vrije trap.

De trainer van Ajax baalde van de onachtzaamheid van zijn ploeg bij standaardsituaties, want ook de 1-2 van Twente kwam tot stand na een hoekschop. "Er zijn vaste afspraken: lang blijven staan, lef hebben en één lijn houden. Maar volgens mij lopen er gewoon jongens naar achteren voordat de bal getrapt is. Dat is weggeven", was de oefenmeester na afloop kritisch voor de camera van FOX Sports.

"Ik ben teleurgesteld. We hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld. Je maakt drie goals, creëert een paar open kansen, maar we hebben niet heel goed gespeeld", vervolgde hij. Koploper PSV kan zijn voorsprong op Ajax zondag bij een zege op Sparta Rotterdam vergroten tot tien punten. Volgende week staan de twee titelrivalen tegenover elkaar in Amsterdam. "Voor de wedstrijd waren we helemaal niet met PSV bezig. Door anderen wordt daar wel over gesproken, maar we wisten dat we hier een zware klus te klaren hadden", aldus Keizer.

Lasse Schöne was tweemaal trefzeker uit een vrije trap, maar hield door de late gelijkmaker toch een kater over aan het duel. "Er wordt even geschreeuwd als we de kleedkamer binnenkomen om rustig te worden. Drie goals tegenkrijgen is veel te veel", erkende de Deense middenvelder. "We moeten kijken hoe dit tot stand is gekomen. Dat het niet goed was, is wel duidelijk." Ook aanvoerder Joël Veltman was kritisch. "Als je dan in de slotfase op 3-2 voorkomt, moeten alle bellen gaan rinkelen dat je het niet meer weg mag geven. We missen dan een bepaalde meedogenloosheid."