Ajax geeft in slotfase overwinning uit handen in Enschede

Ajax heeft zaterdagavond één punt overgehouden aan een enerverende wedstrijd tegen FC Twente. De nummer twee van de Eredivisie kwam in Enschede dankzij twee rake vrije trappen van Lasse Schöne op voorsprong, maar zag de Tukkers dankzij tweemaal Stefan Thesker na rust langszij komen. Justin Kluivert leek met de late 2-3 net als vorige week opnieuw het goudhaantje te worden, totdat Tom Boere zijn ploeg in de slotminuut op gelijke hoogte zette: 3-3. PSV, dat zondag in actie komt tegen Sparta Rotterdam, kan de voorsprong vergroten tot tien punten.

Marcel Keizer stuurde zijn manschappen in de 3-4-3 opstelling die in de vorige speelronde zo succesvol bleek tegen Roda JC Kerkrade het veld in, maar schrok in de openingsfase van de ruimte die zijn defensie aan de thuisploeg gunde. Fredrik Jensen kreeg al na vier minuten spelen een eerste kans en Michael Liendl schoot even later uit zeer kansrijke positie naast. De Amsterdammers voetbalden zich vervolgens steeds nadrukkelijker onder de druk uit en ook voor het doel van Jorn Brondeel werd een levensgrote kans gemist.

'33 ?: vrije trap Lasse Schöne

'37 ?: vrije trap Lasse Schöne ???? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 december 2017

David Neres werd door Hakim Ziyech vrij voor de keeper gezet, maar schoot net als zijn tegenhanger aan de andere kant eerder in de wedstrijd naast. Na die mogelijkheid greep Twente een paar keer naar de botte bijl en dat leverde twee tegentreffers op. Schöne plaatste de bal eerst van buiten de zestien in de hoek van de keeper en passeerde Brondeel, terwijl de kwetsende spreekkoren jegens arbiter Dennis Higler van de tribunes af rolden, een aantal minuten later van een vergelijkbare positie in de linkerbovenhoek.

Ajax ontsnapte vlak voor rust nog aan de gelijkmaker na gegrabbel van André Onana en dat bleek een opmaat naar een tweede helft waarin Thesker al snel de spanning weer helemaal terugbracht. De Duitser sprong bij een corner hoger dan zijn tegenstanders en kopte hard raak. De bezoekers probeerden daarna weer druk te zetten, maar moesten in een harde wedstrijd waarin Higler veel toeliet ook de gelijkmaker incasseren. Thesker pikte terwijl de sneeuw naar beneden begon te dwarrelen een afgeslagen voorzet met de borst op en knalde de bal vervolgens op knappe wijze uit de lucht in de verre hoek.

Na twee keer Lasse Schöne is het nu twee keer Stefan Thesker en vooral zijn tweede treffer mag er zijn! ?? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 december 2017

Met het oog op de titelrace begon de tijd daarna te dringen voor Ajax en Schöne tekende een kwartier voor tijd bijna voor zijn derde rake vrije trap van de avond. Brondeel had nu wel een antwoord, maar moest een paar minuten later toch capituleren toen een van richting veranderd schot van Kluivert over de doelman heen zeilde. Twente kwam in de laatste tien minuten via Luciano Slagveer bijna opnieuw langszij, maar hij kreeg de bal er op wonderbaarlijke wijze niet in. Doordat Boere een vrije trap van Liendl er nog in wist te koppen, pakte Gertjan Verbeek toch zijn eerste punt als trainer van FC Twente.