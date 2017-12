Man United laat Arsenal ontgoocheld achter na spektakelstuk; rood Pogba

Manchester United heeft zaterdagavond in een spektakelstuk afgerekend met Arsenal. De ploeg van José Mourinho was vrijwel de gehele wedstrijd de onderliggende partij in het Emirates Stadium, maar beleefde een vliegende start en gooide het duel in een van de spaarzame tegenaanvallen na rust uiteindelijk in het slot: 1-3. Manchester United blijft daardoor in het spoor van koploper Manchester City, maar zal het volgende week in de topper tegen de stadsgenoot wel moeten stellen zonder Paul Pogba. De Franse middenvelder werd in tweede helft met rood van het veld werd gestuurd.

Mourinho koos net als in de toppers van eerder dit seizoen tegen Liverpool en Chelsea voor een betrekkelijk behoudende tactiek in Londen. Manchester United liet het initiatief in de openingsfase aan Arsenal, maar zat door gestuntel in de verdediging van de thuisploeg al na een klein kwartier op rozen. Pogba kreeg de bal na vier minuten voetballen in de voeten geschoven door Laurent Koscielny, waarna de Franse middenvelder oog had voor Antonio Valencia. Het was voor de opgestoomde rechtervleugelverdediger vervolgens een koud kunstje om het leder achter Petr Cech te werken: 0-1.

Even later hielp ook Shkodran Mustafi de bezoekers een handje. De verdediger liet zich eenvoudig van de bal zetten door Jesse Lingard, waarna laatstgenoemde het eindstation was van een razendsnelle combinatie. Mustafi moest zich kort daarop geblesseerd laten vervangen door Alex Iwobi, waarna Arsenal overstapte naar een 4-3-3-systeem. Het team van Arsène Wenger stapelde kans op kans in de eerste helft, maar had de pech dat pogingen van Alexandre Lacazette en Granit Xhaka het aluminium troffen, terwijl David de Gea met een miraculeuze redding een eigen doelpunt van Romelu Lukaku voorkwam.

Vlak na rust kregen the Gunners alsnog loon naar werken. Aaron Ramsey dook na een schitterende pass van Alexis Sánchez op achter de defensie van Manchester United, waarna de Welshman onzelfzuchtig was en Lacazette van dichtbij een niet te missen kans bood: 1-2. De ploeg van Mourinho werd in het eerste kwartier na rust werkelijk omvergeblazen door de Arsenal, dat onmiddellijk jacht maakte op de gelijkmaker. Iwobi dwong David de Gea met een afstandsschot tot een redding, waarna de Spaanse doelman niet veel later binnen drie seconden ook tweemaal redde op pogingen van Lacazette en Sánchez.

Het leek slechts een kwestie van tijd voordat de gelijkmaker zou vallen, maar na ruim een uur spelen viel toch de 1-3. Pogba legde Koscielny in de luren met een intelligente schijnbeweging, waarna hij Lingard bij de tweede paal vond. Pogba leek daarmee een heldenrol te vervullen, maar de Fransman kon tien minuten later inrukken met een directe rode kaart na een harde overtreding op Héctor Bellerín. Arsenal mocht daardoor weer even hopen op een resultaat, maar bleek moegestreden en moest uiteindelijk de handdoek in de ring gooien.