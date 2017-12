Bosz blijft warmte van dolend Dortmund voelen: ‘Zij zien ook hoe ik werk’

Peter Bosz hoeft niet voor zijn baan te vrezen. Hans-Joachim Watzke, voorzitter van Borussia Dortmund, verzekerde zaterdagavond na de 1-1 remise tegen Bayer Leverkusen dat de oefenmeester aanblijft. "Natuurlijk blijft Peter aan als trainer. Wij hebben hier geen discussie over!", zo verzekerde de sportbestuurder van die Borussen.

Dortmund wacht hoe dan ook in de Bundesliga nu al zeven duels op een overwinning, sinds eind september. "Natuurlijk moet het beter, maar we gaan samen met Peter Bosz de ommekeer bewerkstelligen'', liet technisch directeur Michael Zorc weten. "Het is absoluut niet waar dat wij met een andere coach in gesprek zijn.''





Wat een geklungel weer ?? Borussia Dortmund op achterstand! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 december 2017

Bosz stelt niet verrast te zijn door de steun. "Ik heb dagelijks contact met de topmensen van deze club en voel vertrouwen en warmte", benadrukte hij in gesprek met FOX Sports. "Zij zien ook hoe ik werk, misschien heeft dat ermee te maken. Dat neemt niet weg dat we moeten gaan winnen. En ik begrijp ook wel dat dat niet te lang moet duren.''

Borussia Dortmund speelt komende week in de Champions League bij Real Madrid. De Bundesliga-club strijdt samen met APOEL Nicosia om overwintering in de Europa League. Volgende week zaterdag wacht een thuisduel met Werder Bremen.