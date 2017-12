Vreselijke blunder Muslera leidt vernedering Galatasaray tegen Besiktas in

Besiktas heeft de titelrace in de Turkse competitie nieuw leven ingeblazen. De Zwarte Adelaars waren zaterdagavond op eigen veld een maatje te groot voor Galatasaray en naderen de koploper door de zege tot op drie punten op de ranglijst: 3-0. Istanbul Basaksehir kan de koppositie zondag bij een overwinning op Osmanlispor overnemen van Cim Bom.

Besiktas bleef ongeslagen in zijn vier laatste competitieduels met Galatasaray en het mocht dan ook geen verrassing heten dat de ploeg van Senol Günes, die in zijn basiself als gewoonlijk een plekje had ingeruimd voor Ryan Babel en Jeremain Lens op de reservebank zette, de bovenliggende partij was in de eerste helft. De bezoekers bleven echter betrekkelijk eenvoudig op de been en waren na een half uur spelen via Garry Rodrigues zelfs dicht bij de openingstreffer. De geboren Rotterdammer schoot na een combinatie met Mariano echter naast.

Galatasaray zal tevreden de kleedkamer hebben opgezocht halverwege, maar kreeg amper één minuut na de onderbreking een forse tegenvaller te verwerken. Een voorzet van Gökhan Ünal vanaf de rechterflank leek een prooi te zijn voor Fernando Muslera, maar de Uruguayaanse doelman ging lelijk in de fout, waarna Cenk Tosun de bal eenvoudig kon binnenschieten: 1-0. Dusko Tosic bracht twintig minuten voor tijd de beslissing in het duel aan. Nadat een afstandsschot van Babel was gekraakt door Yasin Öztekin, plaatste de verdediger het leder op fraaie wijze in de bovenhoek. Invaller Álvaro Negredo bepaalde in blessuretijd de eindstand.